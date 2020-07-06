Мигель Данни может вернуться в «Зенит»

Мигель Данни может вернуться в «Зенит»
Мигель Данни. Фото: instagram.com

Бывший футболист сине-бело-голубых, выступающий за команду с 2008 по 2017 год имеет все шансы вернуться в Петербург.

Мигель Данни рассказал, что несколько недель назад с ним связывался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Руководитель клуба высказал заинтересованность в Данни, как в специалисте, который помогал бы в делах академии и самой команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Данни сообщил, что с радостью бы вернулся в Северную столицу, но есть некоторые проблемы. У бывшего футболиста в настоящее время больна дочь. И, если в августе ее самочувствие наладится, то он примет предложении о работе.

Напомним, о том, что португальский 36-летний футболист закончил карьеру как игрок, стало известно в конце 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Сочи» ограничит движение транспорта в Петербурге.

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