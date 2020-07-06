Матч «Зенита» с «Сочи» ограничит движение транспорта в Петербурге

В Петербурге 8 июля ограничат движение транспорта. Улицы перекроют из-за матча «Зенит» — «Сочи» на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове.

На сутки перекроют набережную Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южную дорогу от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северную дорогу от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисную аллею в направлении от Южной дороги, а также Велосипедную аллею в направлении от Северной дороги. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 15:00 до 21:00 для транспорта будет недоступна улица Рюхина. Движение перекроют в направлении от проезда у дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

На ряде участков также будут действовать знаки «Направление движения по полосам» и «Остановка запрещена».

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится в рамках 27 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. На поле сине-бело-голубые выйдут в статусе чемпионов России. Команда досрочно завоевала футбольный трофей, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Чемпионом «Зенит» стал в седьмой раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни болельщиков «Зенита» встретили футболистов в аэропорту Пулково. Чемпионов приветствовали файерами, банерами, барабанами, песнями и кричалками.