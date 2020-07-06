Чемпионов «Зенита» встретили в Петербурге с файерами и кричалками

«Зенит» вернулся в Петербург в статусе чемпиона России. Встретить команду приехали сотни болельщиков.

Фанаты собрались у аэропорта Пулково с файерами. барабанами и баннерами. Футболистов встретили кричалками и песнями.

Поздравить «Зенит» с победой также приехали родственники и близкие игроков и членов команды. Так, супруга главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака Анна, выпив шампанское, отправилась вместе с детьми в аэропорт.

«Можно и не спать по такому случаю. Встречаем чемпионов», — написала она в Instagram.

Для четы Семаков 5 июля стало особенным днем. Утром тренер «Зенита» и его супруга впервые стали дедушкой и бабушкой, а вечером праздновали победу.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, «Зенит» досрочно победил в сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда на выезде обыграла «Краснодар» со счетом 4:2 и стала чемпионов за четыре тура до окончания сезона. Главный футбольный трофей страны «Зенит» завоевывает в седьмой раз. Победу команда также отмечала в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.