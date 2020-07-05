«Зенит» стал чемпионом досрочно: «Краснодар» побежден

Команда стала чемпионом досрочно уже во второй раз. Фото: ФК Зенит

Команда стала чемпионом досрочно уже во второй раз. Фото: ФК Зенит

Матч завершился со счетом 2:4.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. На стадионе «Краснодар» встретились местная команда и «Зенит» – от матча зависело, будет ли петербургская команда чемпионом досрочно. Счет удалось открыть уже на пятой минуте – мяч забил Сердар Азмун. Через время счет сравнял Даниил Уткин. У «Зенита» появилась возможность вырваться вперед во время пенальти – Артем Дзюба реализовал момент и принес своей команде очко.

Во втором тайме отличился Даниил Уткин, который оформил дубль и сравнял счет, но ситуацию спас Сердар Азмун. Алексей Сутормин увеличил разрыв. В результате «Зенит» набрал 62 очка, а команда, находящаяся на втором месте в турнирной таблице, всего лишь 49.

Напоминаем, что команда победила досрочно уже во второй раз, а чемпионами становилась семь раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны родился внук.