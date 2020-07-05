У главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны родился внук

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна стали дедушкой и бабушкой.

О рождении внука рассказала Анна Семак, которая сразу же после рождения малыша опубликовала пост в своем Instagram. Она не стала раскрывать таких подробностей, как имя малыша и самочувствие молодой мамы, но поблагодарила подписчиков за поддержку и поздравления. «Слава Богу за все», — заключила супруга Сергея.

Отметим, что внука 44-летнему тренеру футбольного клуба «Зенит» и его жене подарила дочь Анны от первого брака, Майя. Всего у тренера, который женился дважды, восемь детей, одна девочка — приемная.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже 5 июля сине-бело-голубые досрочно могут получить титул чемпионов России, если в матче с «Краснодаром» выйдут победителями.