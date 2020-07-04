«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня

«Зенит» уже сегодня может стать чемпионом России по футболу.

Подопечным Сергея Семака достаточно обыграть «Краснодар» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 59 очков. «Краснодар» занимает третье место с 45 очками.

В воскресенье, 5 июля, «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». У сине-бело-голубых в случае победы есть шанс досрочно стать чемпионами, если «Локомотив» потеряет очки в матче командой «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.