Ветер уронил забор на машины на Бадаева

Владельцев автомобилей в Невском районе Петербурга утром во вторник, 22 сентября, ждет очень неприятный сюрприз – в одном из дворов ветер обрушил на машины забор.

Об этом местные жители сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, инцидент произошел на улице Бадаева.

По предварительным данным, забор рухнул на две машины.

Отметим, что о сильном ветре 22 сентября горожан предупреждало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Отмечалось, что юго-западный и западный ветер может усилиться до 16 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о штормовом ветре в Ленинградской области. Отмечалось, что первый «удар» штормового ветра примут северо-западные районы Ленинградской области. Обещали порывы до 17 м/с.