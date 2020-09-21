На Ленобласть надвигается штормовой ветер

На Ленобласть надвигается штормовой ветер
Порывы ветра начнутся усиливаться с восьми вечера. Фото: Baltphoto

Вечером понедельника, 21 сентября, на Ленинградскую область надвигается штормовой ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС России.

По данным спасательных служб, примут на себя первый «удар» штормового ветра северо-западные районы Ленинградской области. Жителям стоит готовиться к усилению порывов в промежутке с восьми до одиннадцати вечера. Стоит отметить, что, хотя сила ветра может достигать 15-17 метров в секунду, его направление — теплое, юго-западное и западное.

МЧС, тем не менее, предупреждает, что в таких погодных условиях повышается риск аварий на дорогах. Лучше минимизировать выход на улицу, закрыть окна и балконы, а также припарковать свой автомобиль в безопасном месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северную столицу до конца сентября приходит долгожданное бабье лето.

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