На Ленобласть надвигается штормовой ветер

Вечером понедельника, 21 сентября, на Ленинградскую область надвигается штормовой ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС России.
По данным спасательных служб, примут на себя первый «удар» штормового ветра северо-западные районы Ленинградской области. Жителям стоит готовиться к усилению порывов в промежутке с восьми до одиннадцати вечера. Стоит отметить, что, хотя сила ветра может достигать 15-17 метров в секунду, его направление — теплое, юго-западное и западное.
МЧС, тем не менее, предупреждает, что в таких погодных условиях повышается риск аварий на дорогах. Лучше минимизировать выход на улицу, закрыть окна и балконы, а также припарковать свой автомобиль в безопасном месте.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северную столицу до конца сентября приходит долгожданное бабье лето.