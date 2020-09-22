Подведены итоги интернет голосования потребителей в номинациях XIII конкурса «Доверие потребителя»

Потребительское голосование шло по единым спискам и правилам на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru c 11 мая до 20 сентября. В лонг листы девяти номинаций оргкомитетом было отобрано 183 участника – это ипотечные банки, застройщики, агентства недвижимости и строящиеся и построенные в последние два года жилые комплексы. Всего за время интернет голосования за участников конкурса на обоих сайтах в сумме отдано свыше 18 000 голосов.
По сумме голосов в финал XIII конкурса «Доверие потребителя» выходят (в алфавитном порядке):
Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса стандартное жилье и комфорт-класса в Ленинградской области»
ЖК Gröna Lund, Бонава
ЖК «Авиатор», Мавис
ЖК «Новое Горелово», ЛенРусСтрой
Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге»
ЖК «Жемчужная гавань», Балтийская жемчужина
ЖК «Континенты», Группа КВС
ЖК «Цивилизация», ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад
Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»
ЖК Esper Club, ГК Еврострой
ЖК NEVA-NEVA, Базис СПб
ЖК Magnifika Residence, Бонава
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса стандартное жилье и комфорт класса в Ленинградской области»
ЖК «Виктория», Мавис
ЖК «Вернисаж», Полис Групп
ЖК «Новоселье: городские кварталы, квартал «Дельта», УК Новоселье
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»
ЖК «Граффити», Ойкумена
ЖК «Жемчужный берег», Балтийская жемчужина
ЖК LIFE-Лесная, 1-я очередь, ГК Пионер
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»
ЖК «Георг Ландрин, 1-я очередь», Абсолют Строй Сервис
ЖК «Две Эпохи», EKE Group
ЖК «Сосновка», Строительный трест
Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Альфа-банк
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Россельхозбанк
Сбербанк России
Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Главстрой – СПб
Ленстройтрест
Мавис
ПСК
Северный город, группа RBI
Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Адвекс. Недвижимость
Вариант
Итака. Недвижимость
Хочу квартиру
Экотон
Для участия во втором этапе конкурса – экспертном голосовании – участникам следует представить в оргкомитет конкурсную документацию и готовится к заседанию Экспертного совета. Оно состоится 13 ноября в СПбГАСУ.
Календарь событий XIII конкурса «Доверие потребителя» доступен по ссылке https://doveriekonkurs.ru/kalendar/
Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса.