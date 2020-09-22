Подведены итоги интернет голосования потребителей в номинациях XIII конкурса «Доверие потребителя»

Потребительское голосование шло по единым спискам и правилам на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости bsn.ru c 11 мая до 20 сентября. В лонг листы девяти номинаций оргкомитетом было отобрано 183 участника – это ипотечные банки, застройщики, агентства недвижимости и строящиеся и построенные в последние два года жилые комплексы. Всего за время интернет голосования за участников конкурса на обоих сайтах в сумме отдано свыше 18 000 голосов.

По сумме голосов в финал XIII конкурса «Доверие потребителя» выходят (в алфавитном порядке):

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса стандартное жилье и комфорт-класса в Ленинградской области»

ЖК Gröna Lund, Бонава

ЖК «Авиатор», Мавис

ЖК «Новое Горелово», ЛенРусСтрой

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге»

ЖК «Жемчужная гавань», Балтийская жемчужина

ЖК «Континенты», Группа КВС

ЖК «Цивилизация», ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад

Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

ЖК Esper Club, ГК Еврострой

ЖК NEVA-NEVA, Базис СПб

ЖК Magnifika Residence, Бонава

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса стандартное жилье и комфорт класса в Ленинградской области»

ЖК «Виктория», Мавис

ЖК «Вернисаж», Полис Групп

ЖК «Новоселье: городские кварталы, квартал «Дельта», УК Новоселье

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»

ЖК «Граффити», Ойкумена

ЖК «Жемчужный берег», Балтийская жемчужина

ЖК LIFE-Лесная, 1-я очередь, ГК Пионер

Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

ЖК «Георг Ландрин, 1-я очередь», Абсолют Строй Сервис

ЖК «Две Эпохи», EKE Group

ЖК «Сосновка», Строительный трест

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

Альфа-банк

Банк Санкт-Петербург

ВТБ

Россельхозбанк

Сбербанк России

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Главстрой – СПб

Ленстройтрест

Мавис

ПСК

Северный город, группа RBI

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

Адвекс. Недвижимость

Вариант

Итака. Недвижимость

Хочу квартиру

Экотон

Для участия во втором этапе конкурса – экспертном голосовании – участникам следует представить в оргкомитет конкурсную документацию и готовится к заседанию Экспертного совета. Оно состоится 13 ноября в СПбГАСУ.

Календарь событий XIII конкурса «Доверие потребителя» доступен по ссылке https://doveriekonkurs.ru/kalendar/

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса.