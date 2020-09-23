Из-за выловленного в Екатерингофке человеческого бедра возбудили дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как рыбак выловил из Екатерингофки человеческое бедро. Водолазы ищут сейчас остальные части дела.

Ранее gazeta.spb.ru уже писала о жуткой истории. Мужчина рыбачил на Лифляндской улице и выловил строительный серый мешок. В нем оказались человеческие останки – бедренная часть мужчины.

В результате по факту убийства возбудили уголовное дело. Накануне поисковый катер обследовал акваторию реки. Работают водолазы.

Часть тела направили в морг. Уточняется, что видеонаблюдения на береговой линии и прилегающей территории нет.