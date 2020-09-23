Блогер-экстремал готовится сдвинуть с места 43-тонный самолет в Пулково

В Петербурге спортсмен Денис Вовк намерен установить мировой рекорд – он сдвинет с места самолетом весом 43 тонны.

Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», пока блогер-экстремал ведет активную подготовку по трек-пулу.

Сам Денис Вовк весит меньше 90 килограммов. В силовом экстриме его вес считается самым маленьким. Как правило, установить подобный рекорд пытаются спортсмены, вес которых превышает 150 килограммов.

Как писала gazeta.spb.ru, ожидается, что новый рекорд будет установлен в аэропорту Пулково в пятницу, 25 сентября. Его будет сопровождать тренер Артем Тарасов. Тарасов считается одним из сильнейших атлетов Европы по «Силовому экстриму» в категории до 105 кг.

Покорить Вовку предстоит воздушное судно Airbus A-319 «Спортолет».