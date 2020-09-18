Блогер-экстремал поставит в Пулково рекорд по трек-пулу со «Спортолетом»

Блогер-экстремал поставит в Пулково рекорд по трек-пулу со «Спортолетом»
Экстремал Денис Вовк. Фото: www.instagram.com/vovkd_0804/

В Петербурге блогер-экстремал Денис Вовк намерен установить мировой рекорд по трек-пулу с воздушным судном Airbus A-319 «Спортолет».

Мероприятие авиакомпания «Россия» организует в Пулково 25 сентября. Атлету предстоит протащить воздушное судно, которое весит 43 тыс. кг.

Денис Вовк считается одним из сильнейших людей России. Он выступает в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг. Его будет сопровождать тренер Артем Тарасов – сильнейший атлет Европы по «Силовому экстриму» в категории до 105 кг.

Отметим, что сам Вовк весит менее 90 кг. Протянув самолет, он поставит мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории.

Воздушное судно «Спортолет» авиакомпании «Россия» — лайнер в эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Этот проект реализовали в 2018-м году, чтобы поддержать российских спортсменов в международных соревнованиях.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в августе авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Пулково в Анталью.

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