Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Пулково в Анталью

Авиакомпания &#171;Россия&#187; запустила рейсы из Пулково в Анталью
"Россия" запустила рейсы до Антальи. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Авиакомпания «Россия» возобновила ежедневные полеты из петербургского аэропорта Пулково в турецкую Анталью.

Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», рейс «Петербург — Анталья» стал первым зарубежным регулярным рейсом авиаперевозчика с момента возобновления международного авиасообщения, приостановленного на период коронавирусной пандемии. Отмечается, что «Россия» строго следует рекомендациям российских и турецких властей в области обеспечения эпидемиологической безопасности.

Так, самолеты авиакомпании «Россия» будут выполнять ежедневные рейсы из Петербурга в 9:30 и в 12:30. Обратные рейсы будут покидать Анталью каждый день в 14:35 и 18:05.

Рейсы выполняют воздушные судна Airbus A320, рассчитанные на перевозку 168 пассажиров.

В пресс-службе добавили, что билеты на рейсы можно забронировать на сайте Пулково и на сайте авиаперевозчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 10 августа из Пулково возобновились рейсы на турецкие курорты.

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