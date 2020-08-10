С 10 августа из Пулково возобновились рейсы на турецкие курорты

С понедельника, 10 августа, из петербургского аэропорта Пулково возобновились авиарейсы на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум.

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, первые пассажиры отправились в Анталью в три часа ночи. Второй самолет до Антальи покинул Северную столицу почти в шесть утра. При этом вылет был запланирован на 01:50. Причина 4-часовой задержки не указывается. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». Утром в турецкий город вылетели еще пять рейсов.

На сегодня запланировано еще три авиарейса до той же Антальи, а также один до Даламана.

Напомним, что с 1 августа Россия после долгого перерыва из-за коронавирусной пандемии возобновила международные рейсы. Первыми странами, с которыми было восстановлено авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отменены 14 рейсов из Пулково в понедельник.