Отменены 14 рейсов из Пулково в понедельник

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся 14 самолетов. Один рейс в Пулково был задержан. Среди направлений есть внутренние перелеты и рейсы за рубеж.

Согласно данным на онлайн-табло воздушной гавани, речь идет о рейсах в Душанбе, Анталью, Даламан, Бодрум, Нальчик, Ош, Париж, Тиват, Амстердам, Москву, Баку и Шанхай.

Их выполняют авиалинии «Северный ветер», «Аэрофлот», «KLM», «Air France», «Уральские авиалинии» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный городской автобусный маршрут, связывающий петербургский аэропорт и станцию метро «Московская», уменьшит интервалы движения. Причиной запуска дополнительных автобусов стал значительный рост пассажиропотока: все больше людей прибывают в аэропорт Северной столицы.