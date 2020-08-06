Автобусы между «Московской» и Пулково начнут курсировать чаще

Автобусы между &#171;Московской&#187; и Пулково начнут курсировать чаще
Фото: Baltphoto

Главный городской автобусный маршрут, связывающий аэропорт Пулково и станцию метро «Московская», уменьшит интервалы движения.

С завтрашнего дня, 7 августа, на маршрут №39, курсирующий между петербургскими воздушными воротами и станцией метро «Московская», выйдут дополнительные автобусы в количестве пяти единиц. Увеличение числа транспорта на этом маршруте сократит интервал движения до 5-7 минут.

Причиной запуска дополнительных автобусов стал значительный рост пассажиропотока: все больше людей прибывают в аэропорт Северной столицы. В городском комитете по транспорту напоминают, что с прошлого года на маршруте №39 работают низкопольные двухсекционные автобусы особо большого класса, салоны которых оборудованы онлайн-табло Пулково, валидаторами для оплаты картой и розетками для гаджетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково открывается пять новых региональных направлений.

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