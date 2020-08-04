Пулково открывает пять новых направлений в регионы

Пулково открывает пять новых направлений в регионы
В Пулково открыли новые направления. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково открывают пять новых направлений – самолеты будут летать в российские регионы.

Из Пулково можно будет улететь в Горно-Алтайск, Йошкар-Олу, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск.

Так, «Победа» будет летать в «Ульяновск» трижды в неделю и столько же – в Нальчик. Nordwind дважды в Горно-Алтайск и Новокузнецк. По новым направлениям также будет летать «Руслайн».

Уточняется, что эти же авиакомпании увеличивают частоту рейсов по круглогодичным направлениям.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на территории петербургской воздушной гавани открыли пункт диагностики коронавируса. Сообщалось о том, что пассажиры смогут сдать тест на коронавирус. У горожан бурут клинический материал для ПЦР-анализа. Услуга предоставляется на платной основе, а результаты придется ждать в течение трех дней.

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