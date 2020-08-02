Пассажиры смогут сдать тест на COVID-19 в Пулково

Пассажиры смогут сдать тест на COVID-19 в Пулково
В Пулково можно сдать тест на коронавирус. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту открыли пункт диагностики коронавируса.

В Пулково пассажиры смогут сдать тест на коронавирус. Об открытии пункта диагностики COVID-19 сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В нем может будет сдать клинический материал для ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию. Услуга платная – стоимость составляет 2,2 тысячи рублей. Отмечается, что результаты можно будет узнать в течение трех дней.

Напоминаем, что с 1 августа россиянам можно летать не только по родине, но также в Абхазию, Великобританию, Танзанию и Турцию. Туристы должны быть осторожнее в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург опустился на четвертое место по смертности от COVID-19.

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