Петербург опустился на четвертое место по смертности от COVID-19

В Северной столице улучшается ситуация по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции, Петербург покинул тройку антилидеров по смертности от COVID-19.

Так, в воскресенье, 2 августа, согласно информации оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в городе на Неве умерло четыре человека, у которых диагностировали COVID-19. Таким образом, впервые за долгое время Петербург показал столь положительную динамику по смертности.

Отметим, что число заражений в городе пока что варьируется в пределах, не позволяющих населению и властям расслабиться: в течение недели минимальное количество новых случаев COVID-19 составило 159 человек, максимальное- 172 человека. За последние сутки было выявлено 163 пациента с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственный центр «Вектор» запланировал массовое производство вакцины от коронавируса на ноябрь.