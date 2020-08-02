«Вектор» запланировал массовый выпуск вакцины от COVID-19 на ноябрь

&#171;Вектор&#187; запланировал массовый выпуск вакцины от COVID-19 на ноябрь
Первые прививки начнут ставить в конце текущего года или начале следующего. Фото: pixabay.com

Государственный научный центр «Вектор», занимающийся разработкой вакцины от коронавируса, планирует начать массовый выпуск препарата в ноябре.

Вероятнее всего, в конце 2020-начале 2021 года начнется первая вакцинация людей, в первую очередь, из группы риска — врачей, учителей и других. Затем приступят к массовой вакцинации, рассказал руководитель «Вектора» Ринат Максютов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Отметим, что сейчас клинические испытания вакцины находятся на завершающей стадии, действенность лекарственного средства проверяют на добровольцах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против коронавирусной инфекции станет бесплатной для россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Средства на эту процедуру выделят из федерального бюджета.

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