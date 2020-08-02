Минздрав: вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет полностью оплачиваться из федерального бюджета. Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет полностью оплачиваться из федерального бюджета. Фото: minzdrav.gov.ru

Россияне смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции бесплатно, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что, согласно планам правительства, вакцинация от COVID-19 будет полностью оплачиваться из федерального бюджета. По его словам, схема вакцинации населения будет плановой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурашко, в стране подошли к концу клинические испытания вакцины, которая была разработана учеными из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава Минздрава утверждает, что запуск массовой вакцинации запланирован на октябрь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца года хотят вакцинировать от гриппа до 60% населения. Эксперт из комитета по здравоохранению отметила, что на 2020 год в рамках иммунизации планировалось охватить 2 млн 700 тыс. человек.