В Петербурге до конца года хотят вакцинировать от гриппа до 60% населения

На 2020 год в рамках иммунизации планировалось охватить 2 миллионов 700 тысяч человек. Фото: pixabay

На 2020 год в рамках иммунизации планировалось охватить 2 миллионов 700 тысяч человек. Фото: pixabay

В текущем сезоне охватить прививками от гриппа планируется 60% населения Петербурга. Такое заявление сделала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, указанный показатель выше, чем в прошлых годах. Эксперт отметила, что на 2020 год в рамках иммунизации планировалось охватить 2 млн 700 тыс. человек.

«Каждый год мы наращиваем охват населения по вакцинации от гриппа, чтобы создать большую иммунную прослойку», — рассказала Соловьева.

В программе «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург» она подчеркнула, что прежде всего прививки будут ставить тем, у кого есть хронические заболевания, а также детям и беременным женщинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принудительно защищать россиян от патогена никто не намерен.