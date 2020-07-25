В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Принудительно защищать россиян от патогена никто не намерен.

Министр Здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что прививку можно будет сделать исключительно по желанию. При этом, им было отмечено, что жители России активно интересуют препаратом и хотят пройти вакцинацию.

Однако, массовую вакцинацию пока придется подождать. Сначала лекарством будут обеспечены медицинские работники и люди, которые чаще остальных контактирует с патогеном.

Сейчас в стране в реанимационных отделениях находятся 3100 человек. Ситуация с заболеваемостью улучшается. В Москве эпидемиологическая обстановка становится спокойнее, у жителей появляется иммунитет. Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.

Мурашко рассказал, что перед осенью важно сделать и другие прививки. Ведь помимо эпидемии коронавируса, скоро грядет и эпидемия гриппа. Также, важно пройти вакцинацию против пневмококка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может распространяться в радиусе более восьми метров.