Коронавирус может распространяться в радиусе более восьми метров

Возможно, какие-то условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни. Фото: pixabay

Возможно, какие-то условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни. Фото: pixabay

Вспышка на мясокомбинате в Германии заставила немецких ученых задуматься более глубоко о природе распространения инфекции Covid-19. Они пришли к выводу, что передача инфекции происходила на расстоянии более восьми метров.

Сотрудники Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) заинтересовались случаем массового инфицирования людей на заводе в городе Тонни. К маю 2020 года в цеху уже изменили формат работы — между сотрудниками установили дистанцию. Она была больше восьми метров.

Как сообщили РИА Новости, ученый-вирусолог профессор Адам Грундхофф рассказал, что скорому распространению вируса поспособствовала низкая температура и спертый несвежий воздух.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав ожидает снятие всех коронавирусных ограничений в феврале.