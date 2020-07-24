Минздрав ожидает снятие всех коронавирусных ограничений в феврале

Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты в феврале 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вернуться к обычной жизни Россия сможет, когда будет сформирован популяционный иммунитет, в том числе с помощью лекарственных препаратов.

«И тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим в новую фазу возвращения к обычной, привычной нашей жизни», — приводит слова Мурашко «РИА Новости».

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 26,3 млн тестов на наличие коронавируса нового типа. С начала пандемии заразились более 800 тыс. человек, выздоровели свыше 588 тыс. пациентов, скончались 13 тыс. 46.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга согласовали снятие части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с Роспотребнадзором. Работу возобновляют предприятия торговли и общепита.