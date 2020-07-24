Власти Петербурга согласовали снятие коронавирусных ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов согласовал очередное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с Роспотребнадзором. Работу возобновляют предприятия торговли и общепита.

Беглов проинформировал главу Роспотребнадзора Анну Попову о том, что коэффициент распространения коронавируса в Петербурге ниже 0,8. Это означает, что город может приступить к новому этапу снятия ограничений.

Бизнес взял на себя публичные обязательства выполнять дополнительные требования безопасности. Предприниматели готовы следить за соблюдением дистанции между посетителями, ношением масок и перчаток и проводить усиленную уборку и дезинфекцию.

«Кроме того, они обязались регулярно предоставлять информацию о мерах по обеспечению безопасности и отчеты о проведённой профилактической работе», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

По данным Смольного, в Петербурге за последний месяц сократилось число тяжелых больных коронавирусом. Охват тестированием ежесуточно составляет 270 на 100 тыс. населения. В городе развернуты 9 тыс. 184 койки для зараженных COVID-19, из них свободны 62% взрослых и 83% детских.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры Петербурга откроются 27 июля.