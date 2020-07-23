Роспотребнадзор разрешил возобновить работу торговых центров в Петербурге с 27 июля

Роспотребнадзор разрешил возобновить работу торговых центров в Петербурге с 27 июля
Торговые центры готовятся к открытию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Заведения оставались закрытыми четыре месяца.

Сегодня, 23 июля, состоялась встреча главного санитарного врача Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с представителями бизнеса.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса продолжается, уже наметилась положительная динамика в плане заболеваемости. В связи с этим бизнесмены, которые потеряли доход во время пандемии, попросили власти разрешить работу ТЦ.

Владельцы торговых центров и ресторанов уверили Смольный и Роспотребнадзор, что смогут обеспечить безопасность для своих посетителей в полном объеме. Во время беседы большой упор был сделан именно на меры предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В итоге, переговоры прошли успешно. Официально заявлено, что новый этап снятия коронавирусных ограничений состоится уже 27 июля.

Бизнесмены взяли на себя публичные обязательства, что в их заведениях будут неукоснительно соблюдаться все предписания Роспотребнадзора. Также, они пообещали отчитываться перед жителями города о том, что именно они делают ради обеспечения безопасной работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Елин рассказал, как начнут работу торговые центры в Петербурге.

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