Евгений Елин рассказал, как начнут работу торговые центры в Петербурге

Срок действия ограничительных мер подходит концу.

Уже 26 июля перестанет действовать запрет на работу торговых центров. В случае, если ограничения не будут продлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, петербуржцы вновь смогут посещать свои любимые ТЦ, а владельцы магазинов выдохнут с облегчением и, наконец-то, продолжат свою деятельность.

Как будет возобновляться работа данных общественных мест рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. Он объяснил причину такой задержки в открытии ТЦ. Все дело в том, что они являются одними из самых опасных мест в условиях активного распространения коронавируса. Именно поэтому открытие отложили на последний этап снятия ограничений. В случае открытия, стоит понимать, что работа торговых центров полноценной сразу не будет. Фудкорты и развлекательные зоны, расположенные в ТЦ, останутся закрыты до специального распоряжения. Помимо этого, Роспотребнадзор расскажет, какие требования необходимо будет выполнять петербуржцам для посещения данных мест. Владельцам самих организаций же расскажут о правилах, необходимых выполнять в период эпидемии, чтобы продолжать работу. Об этом сообщают «Невские новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский попросит объяснить Роспотребнадзор Петербурга, почему до сих пор закрыты торговые центры.