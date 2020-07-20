Боярский попросит объяснить Роспотребнадзор Петербурга, почему до сих пор закрыты торговые центры

Депутат Госдумы Сергей Боярский накануне побывал в Санкт-Петербурге и посмотрел, как соблюдаются коронавирусные ограничения. Его возмутило, что в метро никто не пользуется масками, а также то, что этот процесс никто не контролирует.

Непонятным является для депутата и то, что в городе до сих пор закрыты торговые центры, рестораны и кафе. Подобные ограничения он счел за имитацию заботы о петербуржцах.

Волнует Боярского и ситуация с бизнесом, который несет колоссальные убытки. Продолжительное закрытие общественных заведений он сравнил со спланированной диверсией.

Примечательно, что недавно владельцы и представители крупных ТЦ отправляли обращение к президенту с просьбой разрешить работу. При этом в городе было ранее объявлено, что торговые центры откроются лишь на последнем этапе снятия ограничений.

Боярский прокомментировал ситуацию и в разговоре с АБН. Он рассказал, что ему искренне обидно за Петербург, в котором до сих пор ничего не открыто, учитывая, что в Москве деятельность общественных мест восстановлена и продолжается с соблюдением необходимых мер предосторожности. Боярский не очень понимает, чем метрополитен, в котором никто не соблюдает меры безопасности, безопаснее, чем кафе и рестораны. В стране постепенно началось восстановление экономики, но делается это избирательным способом. Тем временем, многие заведения рискуют не пережить пандемию и остаться банкротами.

Пока что, Боярский не успел подать депутатский запрос, но сделает это сегодня же. Ситуация находится у него на особом контроле. По его мнению, нельзя подходить к происходящему так, как это делают в Петербурге. Необходимо либо контролировать выполнение всех мер, а не оставлять их лишь на бумаге, либо снимать все ограничения, которые и так не имеют уже никакого смысла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боярский раскритиковал действия петербургского Роспотребнадзора.