Боярский раскритиковал действия петербургского Роспотребнадзора

Депутат Госдумы спустился в метро и остался разочарован.

Парламентарий Сергей Боярский возмутился действиями Роспотребнадзора по Петербургу. Он отметил, что в метро практически никто не носит средства индивидуальной защиты, хотя это необходимо согласно требованиям, прописанным в постановлении правительства. Боярский понимает, что жители Петербурга могут недооценивать масштабы эпидемии, но не понимает, почему отсутствует контроль исполнения распоряжений на входе в подземку. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Помимо этого, Боярский высказался и о заведениях Петербурга, которые по-прежнему остаются закрытыми. Речь идет о местах общественного питания, торговых центрах и развлекательных учреждениях. Депутат поинтересовался, почему в Москве давно уже все открыто, а Петербург будто намеренно оттягивает возобновление трудовой деятельности данных объектов. Боярский напомнил, в каком тяжелом состоянии находится данная отрасль бизнеса, а также предположил, что подобное поведение Роспотребнадзора может быть проявлением непрофессионализма и работы для галочки.

В конце своего обращения, депутат напрямую обратился к ведомству и отметил, что либо необходимо требовать от жителей города выполнения всех требований, либо нужно снимать все ограничения.

Также, сегодня, 20 июля, по этому поводу Боярским будет направлен соответствующий депутатский вопрос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор внес предложение о возобновлении авиасообщения с 13 странами.