Роспотребнадзор внес предложение о возобновлении авиасообщения с 13 странами

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Речь идет в том числе о 9 странах Европы, которая пока что не решается открывать свои границы для России.

Вчера, 8 июля, заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил письмо в Росавиацию и Минтранс. В нем предлагается вновь начать совершать полеты в в страны Европы (Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию), а также в Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку. Об этом сообщает РБК.

Напомним, запрет на въезд в России для иностранных граждан введен до 1 августа.

Ранее состоялось обсуждение, в котором Минтранс, Росавиация и «Аэрофлот» сошлись на том, что авиасообщение нужно возобновить не сразу, а постепенно, в несколько этапов. Следовательно, письмо Роспотребнадзора включает в себя те страны, которые можно включить в список первого этапа снятия ограничений в сфере международных авиаперевозок.

Однако, стоит уточнить, что это лишь предложение. Итоговый список может претерпеть значительные изменения. К тому же, Европейский Союз пока не готов открывать свои границы для россиян. Ранее ЕС разрешила въезд для 14 стран, и России в списке не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за перелеты.