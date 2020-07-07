Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за перелеты

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Фото: pixabay

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Фото: pixabay

Авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные перелеты. Такое решение огласило правительство РФ. Соответствующее постановление утвердили сегодня, 7 июля.

Согласно документу, при наступлении чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру денежные средства за билет. Пассажир также вправе отказаться от ваучера и получить денежные средства.

Билеты на замену могут быть реализованы в течение трех лет со дня отмененного рейса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Петербурга. С 15 сентября Wizz Air открывает перелеты в Зальцбург, Копенгаген, Данию, Осло, Стокгольм и на Мальту.