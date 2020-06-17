Авиакомпания Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Петербурга

В сентябре 2020 года европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air открывает операционную базу в аэропорту Пулково. Одновременно с этим будет запущено пять новых рейсов из Петербурга.

С 15 сентября Wizz Air открывает перелеты в Зальцбург, Копенгаген, Данию, Осло, Стокгольм и на Мальту.

«Рейсы будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства», — сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).

База Wizz Air в Пулково станет первой в России и 32 в мире. Как отметил генеральный директор авиакомпании Джозеф Варади, перевозчик заинтересован в долгосрочном стратегическом развитии в России.

Ране gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания AZUR air 18 июня запускает регулярные рейсы между Сочи и Петербургом.