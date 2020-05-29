AZUR air в июне запускает рейсы из Петербурга в Сочи

С 18 июня авиакомпания AZUR air запускает регулярные рейсы между Сочи и Петербургом. Самолеты из Пулково будут отправляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньем.

«Черноморский курортный город станет первым для авиакомпании регулярным туристическим направление внутри России», — сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Перевозки пассажиров будут выполняться на судах Boeing 767-300. Самолеты рассчитаны на перевозку 336 человек в салоне эконом-класса.

В связи с пандемией коронавируса самолеты регулярно проходят дезинфекцию. Обрабатываются кресла, столики, багажные полки и пледы. Меры предосторожности также принимаются при подготовке бортового питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сочи с 1 июня могут заработать 65 санаторных пляжей. Однако есть вероятность, что пляжи не откроют из-за эпидемиологической ситуации.