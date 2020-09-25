В Гатчине нашли незаконное казино

В Ленинградской области возбудили уголовное дело поле того, как в Гатчине нашли нелегальное казино.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Уточняется, что дело возбудили по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, местный житель незаконно организовал казино вне игорной зоны. Оно работало до 23 сентября этого года. Внутри использовали игровое оборудование, его уже изъяли.

Пока правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во Всеволожске поймали хозяина подпольного казино. Фигурантом уголовного дела оказался 34-летний местный житель. Казино занимало второй и третий этажи бизнес-центра на Пожвинской улице. Работало оно только ночью.