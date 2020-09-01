Во Всеволожске поймали хозяина подпольного казино

Во Всеволожске поймали хозяина подпольного казино
Подпольное казино было обнаружено правоохранителями. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Во Всеволожске следственные органы расследуют уголовное дело об организации и проведении незаконной игорной деятельности.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти. Подозреваемым по уголовному делу проходит 34-летний местный житель.

По версии следствия, он организовал на территории Всеволожска незаконное проведение азартных игр с использованием игорного оборудования и электронного устройства. Спустя некоторое время подпольное казино было обнаружено правоохранителями.

По данным регионального управления МВД, казино занимало второй и третий этажи бизнес-центра на Пожвинской улице. Оно работало исключительно ночью, тогда как на первом этаже в дневное время работали другие организации.

Оттуда были изъяты пять покерных столов, фишки, карты и наличные деньги.

Сейчас СК устанавливает все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция прикрыла казино в квартире на улице Генерала Симоняка. В «домашнем» казино работали 16 игровых автоматов и два персональных компьютера. Всю технику изъяли при обыске.

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Во Всеволожске поймали хозяина подпольного казино