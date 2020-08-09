Полиция прикрыла казино в квартире на улице Генерала Симоняка

Мужчина и женщина организовали нелегальное казино в квартире дома в Кировском районе Петербурга. На них открыли уголовное дело.

Как сообщили в городском ГУ МВД России, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих безработных жителей города и области — 40-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Их подозревают в организации нелегального казино в квартире на улице Генерала Симоняка.

В «домашнем» казино работали 16 игровых автоматов и два персональных компьютера. Всю технику изъяли при обыске.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр).

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Полиция разыскивает других причастных к организации нелегального казино.

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