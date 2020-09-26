Россию на «Детском Евровидении представит юная петербурженка

Девочка из Петербурга София Феськова выступит на «Детском Евровидении-2020» с песней «Мой новый день». 11-летняя певица занимается вокалом с пяти лет.

Ранее Софья Феськова участвовала в шоу «Голос.Дети», однако прослушивания пройти не смогла. На национальной тур «Детского Евровидения» было подано около 100 заявок, в отборе участвовали дети от 9 до 14 лет.

На сайте конкурса за юных исполнителей голосовали их поклонники и профессиональное жюри, куда вошли представители шоу-бизнеса и творческих профессий. 25 сентября Феськова победила по числу голосов.

Музыкальный конкурс «Junior Eurovision» состоится в Варшаве 29 ноября. Впервые из-за пандемии он пройдет в формате телемоста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы «Евровидения» рассматривают варианты проведения в 2021 году. Вариант в оффлайн-формате зависит от эпидемиологической обстановки по коронавирусу.