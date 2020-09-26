Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета.

Мероприятие состоится в понедельник, 28 сентября. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в рамках заседания обсудят реализацию национальных проектов в условиях нынешней экономической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин объяснил смысл принятых конституционных изменений. По его словам, поправки в основной закон помогут зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед.