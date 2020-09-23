Путин объяснил смысл принятых конституционных изменений

Путин объяснил смысл принятых конституционных изменений
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Об этом стало известно в среду, 23 сентября. На встрече с сенаторами Путин отметил, что поправки в основной закон помогут зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед.

Как сообщили РИА Новости, президент подчеркнул, что также имеется необходимость «качественного развития всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о наличии у России самых лучших видов оружия. Он рассказал, что самые современные виды российского оружия кратно превосходят во всех аспектах существующие сегодня виды.

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