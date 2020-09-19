«Такого нет ни у кого в мире»: Путин заявил о наличии у России самых лучших видов оружия

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, которые превосходят все существующие. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент рассказал в День оружейника, что в течение десятилетий страна была в роли догоняющего в ядерном оружии, стратегической авиации и межконтинентальных ракетах.

Как сообщили РИА Новости, Путин подчеркнул, что самые современные виды российского оружия кратно превосходят по силе, мощи, скорости и точности все существующие сегодня виды.

«Такого оружия нет ни у кого в мире», — подытожил президент.

Кроме того, глава России назвал создателя гиперзвукового боевого блока «Авангард» — это Герберт Ефремов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путину, Трампу и Лукашенко присудили Шнобелевскую премию из-за пандемии. Лидерам стран присудили премию в категории «Медицинское образование».