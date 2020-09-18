Путину, Трампу и Лукашенко присудили Шнобелевскую премию из-за пандемии

Президенты девяти стран, в том числе России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана стали обладателями шуточной Шнобелевской премии. Она присуждается за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

В 2020 году лауреатов не объявляли в Гарвардском университете США, как это делалось раньше, а огласили имена победителей на сайте improbable.com.

Лидерам стран присудили премию в категории «Медицинское образование» за то, что они «научили мир тому, что политики во время пандемии могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о вручении Шнобелевской премии в 2019 году. Награду вручили за открытие о том, что итальянская пицца спасет от рака, за разработку устройства по смене подгузников, исследование о том, сколько слюны выделяет пятилетний ребенок за сутки и многие другие.