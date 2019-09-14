В Гарварде Шнобелевские премии нашли своих обладателей

Шнобелевская премия вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Фото: https://pixabay.com/

Шнобелевская премия вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Фото: https://pixabay.com/

Премии вручили за открытие о том, что итальянская пицца спасет от рака, за разработку устройства по смене подгузников, исследование о том, сколько слюны выделяет пятилетний ребенок за сутки и многие другие.

Церемония вручения Шнобелевской премии проходит уже 29-й год. Её присуждают за странные идеи и абсурдные исследования. На территории Гарвардского университета ежегодно чествуют обладателей ценного приза.

Как сообщает ТАСС, в этом году обладателями Шнобеля стали ученые, открывшие лечебные свойства итальянской пиццы, которая, по их мнению, может помочь справиться с инфарктом или раком. Правда, только если она изготовлена в Италии.

Также премии удостоились исследователи, установившие, на каких денежных купюрах легче всего передаются бактерии (оказалось, что это американский доллар и румынский лей).

Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года».