Дудь третий раз получил премию «Человек года» GQ

Российский журналист и блогер Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Победу ему присудили в номинации «Лицо с экрана».

Конкурентами Дудя были журналист Алексей Пивоваров, автор YouTube-программы «Ещенепознер» Николай Солодников, кинообзорщик Евгений Баженов (BadComedian) и шоумен Александр Гудков.

Свою первую премию GQ Дудь получил как спортивный тележурналист. В этот раз награду ему вручили как режиссеру документального кино и главному лицу российского YouTube, отметили авторы премии.

Юрий Дудь — автор и ведущий YouTube-шоу «ВДудь». Выпуски выходят в формате интервью. В этом году гостями журналиста стали музыкант Егор Крид, режиссер Кантемир Балагов, телеведущий Дмитрий Кисилев, американский журналист Михаил Идов и другие. Помимо этого Дудь выпустил документальные фильмы «Беслан. Помни», «Русская Замбия» и «Колыма — родина нашего страха».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Юрия Дудя признали одним из лучших в российской веб-индустрии.