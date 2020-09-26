Родители возмутились из-за выигрыша петербурженки на отборе на Детское Евровидение

Родители возмутились из-за выигрыша петербурженки на отборе на Детское Евровидение
На конкурс поедет певица из Петербурга. Фото: eurovision.tv

Они считают, что победа нечестная. Организаторы конкурса уже отреагировали на происходящее.

Мать одного из участников голосования на отборе на Детское Евровидение заявила, что сомневается в честности победы петербурженки. Она заявила, что жюри оценивали номера по видео с «технической репетиции».

Организаторы конкурса уже отреагировали на обвинения. Они отметили, что все участники были в курсе, что их снимают: номера были отрепетированы, на выступающих были надеты костюмы, сообщает «360». Уточняется также, что результаты подсчитали верно – ошибки быть не может.

«Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт»,

— объяснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россию на «Детском Евровидении» представит юная петербурженка.

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