Родители возмутились из-за выигрыша петербурженки на отборе на Детское Евровидение

Они считают, что победа нечестная. Организаторы конкурса уже отреагировали на происходящее.
Мать одного из участников голосования на отборе на Детское Евровидение заявила, что сомневается в честности победы петербурженки. Она заявила, что жюри оценивали номера по видео с «технической репетиции».
Организаторы конкурса уже отреагировали на обвинения. Они отметили, что все участники были в курсе, что их снимают: номера были отрепетированы, на выступающих были надеты костюмы, сообщает «360». Уточняется также, что результаты подсчитали верно – ошибки быть не может.
«Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт»,
— объяснила она.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россию на «Детском Евровидении» представит юная петербурженка.