Солнечно и сухо: какой будет погода в Петербурге

Прогноз синоптиков гласит, что бабье лето, ненадолго заглянувшее в Петербург, подходит к концу. У горожан остался последний день, чтобы насладиться теплом выше +20 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус поделился в своем фейсбуке прогнозом погоды на воскресенье, 27 сентября. Он пишет, что на погоду сегодня повлияет северо-западная периферия обширного антициклона, движущегося в сторону Урала. Он удерживает в городе малооблачную и сухую погоду.

По словам Леуса, сегодня Северная столица может в очередной раз побить суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный 27 сентября 1917 года. Тогда в Петербурге было +21,5.

Сегодня в Петербурге будет от +20 до +22 градусов, а в Ленобласти температура воздуха может достигать +23 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти в течение дня и составит 766 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург побил температурный рекорд: таким теплым конец сентября не был давно.