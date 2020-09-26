Петербург погиб температурный рекорд: таким теплым конец сентября не был давно

Погода будет такой же теплой и в воскресенье. Фото: Pixabay

Погода будет такой же теплой и в воскресенье. Фото: Pixabay

Синоптик заявил, что в очередной раз погода удивляет горожан и специалистов.

В субботу, 26 сентября, в Санкт-Петербурге было рекордно тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что таким жарким конец сентября не был уже давно. Воздух успел прогреться до плюс 22,5 градусов. До этого так же тепло было в 1974 году – тогда столбик термометра смог подняться до плюс 21,7 градусов.

«Это уже третий рекорд тепла в Санкт-Петербурге в сентябре и 17-й с начала 2020 года. Причём из последних четырёх дней три оказались рекордно тёплыми»,

— отметил Михаил Леус.

Синоптик добавил, что жарко будет также в воскресенье, 27 числа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге побит очередной температурный рекорд.