В Петербурге побит очередной температурный рекорд

Пока жители Северной столицы наслаждаются по истине летней погодой, метеорологи фиксируют очередные рекорды.

В четверг, 24 сентября, в 15:00 столбик термометра продемонстрировал значение в +23,4 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, который специалисты зафиксировали еще в 1925 году — тогда воздух в городе на Неве прогрелся до 22,9 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что более точную информацию о значении максимальной температуры синоптики смогут предоставить после 21:00.

Напомним, радоваться теплой погоде без дождей петербуржцы смогут до конца текущей недели. Уже с понедельника температура начнет постепенно уменьшаться, а осень продолжит вступать в свои права.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург в среду побил температурный рекорд 30-летней давности.