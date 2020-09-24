В Петербурге побит очередной температурный рекорд

В Петербурге побит очередной температурный рекорд
Не стоит упускать возможность прогуляться в такую погоду. Фото: Baltphoto

Пока жители Северной столицы наслаждаются по истине летней погодой, метеорологи фиксируют очередные рекорды.

В четверг, 24 сентября, в 15:00 столбик термометра продемонстрировал значение в +23,4 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, который специалисты зафиксировали еще в 1925 году — тогда воздух в городе на Неве прогрелся до 22,9 градусов тепла. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что более точную информацию о значении максимальной температуры синоптики смогут предоставить после 21:00.

Напомним, радоваться теплой погоде без дождей петербуржцы смогут до конца текущей недели. Уже с понедельника температура начнет постепенно уменьшаться, а осень продолжит вступать в свои права.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург в среду побил температурный рекорд 30-летней давности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бабье лето погода температурный рекорд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге побит очередной температурный рекорд
В ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека
Вандалы нарисовали синие слезы Медузе Горгоне на ограде Летнего сада
Александровская больница снова сменит профиль на инфекционный с 28 сентября
Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога ...
Петербуржцы во время пандемии стали чаще засорять канализацию
Ремонт Кронверкского пешеходного моста продолжается полным ходом
В Ленобласти выделят более 7 миллиардов рублей на цифровые решения