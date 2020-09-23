Петербург в среду побил температурный рекорд 30-летней давности

Столбики термометров в городе на Неве поднялись до плюс 21,1 градуса. Фото: Baltphoto

Столбики термометров в городе на Неве поднялись до плюс 21,1 градуса. Фото: Baltphoto

В Северной столице зафиксирован исторический максимум в +21,1 градуса. Тепло пробудет в городе до конца недели.

В среду, 23 сентября, Петербург установил первый сентябрьский температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки в +21,1 градуса к трем часам дня.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в прошлый раз так тепло было только в 1989 году. Тогда температура воздуха в указанный период достигла до +20,6 градуса.

Итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00.

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