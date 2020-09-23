Петербург в среду побил температурный рекорд 30-летней давности

В Северной столице зафиксирован исторический максимум в +21,1 градуса. Тепло пробудет в городе до конца недели.
В среду, 23 сентября, Петербург установил первый сентябрьский температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки в +21,1 градуса к трем часам дня.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в прошлый раз так тепло было только в 1989 году. Тогда температура воздуха в указанный период достигла до +20,6 градуса.
Итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бесплатно проехать в маршрутке. Об этом рассказали в Смольном.