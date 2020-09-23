В Смольном рассказали, как бесплатно проехать в маршрутке

Если перевозчик не разрешил оплатить проезд «Подорожником», нужно сообщить в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Фото: скрин видео СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Если перевозчик не разрешил оплатить проезд «Подорожником», нужно сообщить в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Фото: скрин видео СПб ГКУ «Организатор перевозок»

В Северной столице участились случаи, когда водители маршруток отказывались принимать «Подорожник». Оказалось, что при нерабочем валидаторе пассажир в праве доехать по маршруту совершенно бесплатно.

Все чаще петербуржцы жалуются, что в коммерческом транспорте не принимают карту для оплаты проезда. Если в маршрутке не установлен или неисправен валидатор, пассажир должен показать «Подорожник» и продолжить поездку без оплаты. Водитель маршрутки не имеет полномочий высаживать пассажира или требовать оплату наличными.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, данное правило прописано в «Порядке обращения проездных билетов». Неисправность валидатора является проблемой перевозчика, а не пассажира.

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